Bozkurt: "Baba, toplum için hayati bir önem taşır"
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Bozkurt: "Baba, toplum için hayati bir önem taşır"

Bozkurt: 'Baba, toplum için hayati bir önem taşır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, babaların; toplumu oluşturan ailenin çınarı olduğunu söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, babaların; toplumu oluşturan ailenin çınarı olduğunu söyledi.

'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bozkurt; 'baba' kelimesinin insana güven, cesaret ve huzur verdiğini ifade etti.

Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamları boyunca, kendilerini adadıkları aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için canla başla çalışmalarının yanı sıra çocuklarına karşı gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan babalar; toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirmektedir.

Baba; ailesini gözetir, korur, çekip çevirir, hanımına yoldaş, çocuklarına arkadaş olur. Ana gibi, baba da aile için, dolayısıyla toplum için hayati bir önem taşır. Bir babayı, bir anneyi sadece bir güne sığdıramayız; onlara senede sadece bir gün 'iyi ki varsın' diyemeyiz, her gün onlara ne kadar değerli olduklarını göstermeliyiz. Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Ancak, yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların gönüllerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan, başta değerli evlatlarını vatanımız için feda eden şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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