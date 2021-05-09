Bozkurt: "Anne demek, tüm güzellikleri tek kelimeyle ifade etmek demektir"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Anneler; fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımasıdır.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Anneler; fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımasıdır. Bizi millet yapan, birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün ve geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimizindir" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, yarın kutlanacak olan 'Anneler Günü' ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajında annelerin, yüreklerinde sonsuz sevgi, sabır ve fedakarlık taşıyan, evlatlarının en güvenli sığınağı ve en değerli varlıkları olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt; anneliğin hiçbir şeyle kıyaslanamayacak en yüce duygu olduğunu vurguladı.

Bozkurt, mesajında şunları söyledi:

"Bizim inancımıza göre annelik, dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayaklarının altındadır' diyerek, annelik makamının ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Bizler, anneliği en mukaddes ve en çok hürmete layık bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak; tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

Dünyanın neresinde olursa olsun annelerin yüreği aynı erdemli duygularla çarpar. Anne demek; şefkat, merhamet, sabır ve metanet demektir. Kısacası anne demek; dünyadaki tüm güzellikleri tek kelimeyle ifade etmek demektir. Bütün hayatı adanmışlıkla geçen annelerimizin her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak, hiç şüphe yoktur ki onlara verilebilecek en kıymetli armağandır. Zorlu hayat sürecinde nasıl yanımızda durup bizi yalnız bırakmadılarsa, bizler de onların yanında olmalı, ömürlerinin sonuna kadar onları baş tacı etmeli, mutlu ve huzurlu kılıp, evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz bütün annelerin her birine ayrı ayrı saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyor; başta mukaddes değerlerimiz uğruna evlatlarını şehit vermiş annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı