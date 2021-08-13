Bozkurt, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti'nin 20. kuruluş yılını kutlayan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, partisinin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini 2053 ve 2017 hedeflerine de umutla baktığını ifade etti.

Bozkurt, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:

"14 Ağustos 2001 tarihinde aziz milletimizin sıkıntılı dönemler yaşadığı bir süreçte milletimize umut olma çabası ile başlayan davamız 20. yılında memleketimizin sınırlarını aşarak tüm Dünya Müslümanlarına umut olmaya başlamıştır.

Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen AK Davamızın Gençlik Kollarından başlayan bayrak yarışı içerisinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelmiştir. Bu bakış açısıyla iktidar olduğumuz dönemler de sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik, askeri vb. alanlarda yapılan atılımlar hedeflerimizin hem gerçekleşmesini hem de gelecek hedeflerimiz için motivasyon aracı olmaktadır.

Milletimize efendi olanların siyasi iktidarlarına karşı milletimizin hizmetkarı olma düsturunu benimseyen AK Davamızın tüm neferleri bu anlayışın birer temsilcisi olmakla birlikte büyük sorumluluklar taşımaktadır.

Dünya'da yaşanan olaylara baktığımızda ülkemiz bir çok mazlum ülkeye umut kapısı olma durumuna gelmiştir. Jeopolitik ve siyasi olarak Güçlü Türkiye olmamızın sonuçlarının tezahürü olan bu durum dahi bu davanın başarısını göstermeye yetmektedir.

Bu süreçte bir çok siyasi ve idari engellemeler yanında 15 Temmuz gibi hain bir darbe teşebbüsü ile karşılaşmamız Güçlü Türkiye'nin Dünya'ya vermiş olduğu rahatsızlığın göstergesi olmakla birlikte aziz milletimizin dirayetli duruşu sayesinde hain emeller boşa çıkmıştır.

20 yıllık bu yolculukta geçmişten edindiğimiz deneyimler ile AK Dava anlayışımız ilk günkü aşk ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 2023 hedeflerimize ulaşmayı temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı