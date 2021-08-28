Bozkurt: "30 Ağustos, unutulmaz bir semboldür"
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Bozkurt: "30 Ağustos, unutulmaz bir semboldür"

Bozkurt: '30 Ağustos, unutulmaz bir semboldür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yayınladığı mesaj ile kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yayınladığı mesaj ile kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi olduğunu vurgulayarak; Türk milletinin, yedi düvele karşı canını ortaya koyarak verdiği var oluş mücadelesinin 30 Ağustos Zaferiyle taçlandırdığını ifade etti. Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığındaki Türk Ordusunun, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanarak 'Anadolu topraklarının da Türklere ait olduğun bir kez daha tescillendiği' Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıldönümünü milletçe kenetlenerek kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Türk milletinin bayrak ve vatan sevgisiyle Türk ordusunun kahramanlığının en güzel göstergesi olan 30 Ağustos zaferi, tarihimizdeki gurur ve iftihar vesilesi olan günlerden birisidir. 30 Ağustos zaferi aynı zamanda milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; milletimizin ve değerli hemşerilerimin Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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