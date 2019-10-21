Bozkırlılar, piknikte bir araya geldi

21.10.2019 16:08

Manavgat Bozkır Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçede yaşayan hemşehrileri için Manavgat'ta piknik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın da katıldığı piknikte Bozkırlılar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayraktar, Bozkırlıların örnek birlikteliğine ve beraberliğine dikkat çekerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Saygı, Bozkırlılardan büyük güç ve destek aldıklarını belirterek, "Özellikle Bozkır'ımızın istihdam sorununa çözüm olabilecek projelerimizin üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor, bu hizmetleri Bozkır'ımıza kazandırmak için canla başla mücadele ediyoruz. Sizlerden aldığımız destekle nice hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Hacı Uzunkaya, bu tür etkinliklerin dernek tarafından yapılmaya devam edeceğini belirterek pikniğe katılan Bayraktar ve Saygı başta olmak üzere tüm misafirlere teşekkür etti.

Kaynak: AA