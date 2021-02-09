"Bozkırın turizm cenneti" gündüz beyaz örtüsü gece ışıl ışıl görüntüsüyle adeta büyülüyor
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"Bozkırın turizm cenneti" gündüz beyaz örtüsü gece ışıl ışıl görüntüsüyle adeta büyülüyor

09.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:01

Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum, beyaz gelinliğini giydiği bugünlerde gece ayrı, gündük farklı güzelliğe bürünüyor.

Son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum, beyaz gelinliğini giydiği bugünlerde gece ayrı, gündük farklı güzelliğe bürünüyor.

Yazılı tarihi çok eskilere dayanan kent, tarihi eserleri, spor tesisleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip.

Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle bambaşka bir güzelliği bulunan kent, sayısız tarihi eseriyle tam bir açık hava müzesi konumunda.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1800 metre yüksekliği nedeniyle yaz aylarında yayla havasının yaşandığı Palandöken Dağı eteklerinde kurulu şehir, "ovadaki serin cennet" diye de anılıyor.

Şehir ışıklandırılan tesisleriyle geceleri ışıl ışıl

Kadim şehir Erzurum, Tortum Şelalesi, tarihi yapıları, atlama kuleleri, Palandöken Dağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Gece ışıklandırılan tarihi yapıları ve spor tesisleriyle adeta parlayan şehir, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla adeta gelinliğini giyen kentin gündüz hali ile ışıklandırılan gece görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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