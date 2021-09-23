'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılacak - Haberler
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"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılacak

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

"Bozkırın tezenesi" olarak bilenen ve 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş'ın anmak için Kırşehir'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın tezenesi" olarak bilenen ve 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş'ın anmak için Kırşehir'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, AA muhabirine, belediye olarak yarın ve 25 Eylül'de programlar düzenleyeceklerini söyledi.

Neşet Ertaş ve Abdal geleneği temsilcilerinin bozlakları, oyun havaları ve türkülerinin katkısıyla kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında girdiğini anımsatan Araz, Ertaş'ı vefatının 9. yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını vurguladı.

Yarın Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü yazar Adnan Yılmaz'ın yapacağı, sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş'ın da katılacağı "Anılarla Neşet Ertaş" paneli düzenleneceğini aktaran Araz, şunları kaydetti:

"Aynı gün akşamı Cacabey Meydanı'nda saat 18.00'de davul zurna gösterisi, mehter takımı konseri, belediyemizin bando takımı ve müzik öğretmenleri konserleri ile etkinlikler devam edecek. Akşam da aynı meydanda sanatçı Kıraç, konser verecek. 25 Eylül Cumartesi günü Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş'ın kabri ziyaret edilecek, akşam da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu'nda konser programı gerçekleştirilecek."

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılacak

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılacak

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılacak

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılacak

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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