"Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı

'Bozkırın Tezenesi Garip' eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Türkiye'den Almanya'ya öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı "Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri ele alındı.

Türkiye'den Almanya'ya öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı "Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri ele alındı.

Türkiye'den 10, Almanya'dan 2 öğretmenin yer aldığı eTwinning projesine katılan 136 öğrenci, bilişim ve internet teknolojilerini etkili şekilde kullanırken, "Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş'ı ve onun türkülerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Projenin Kırşehir ortağı Akçakent Şeyh Şamil Ortaokulu Türkçe öğretmeni Aysun Baran, AA muhabirine, "Bir Kırşehirli olarak Neşet Ertaş'ı ve onun türkülerini eTwinning platformuna taşımak, büyük ustayı genç nesillere anlatmak bizim için büyük bir gururdur." dedi.

Öte yandan proje kapsamında salgın nedeniyle geçen hafta çevrim içi "Neşet Ertaş Anma Gecesi" düzenlendi.

Anma gecesinde Neşet Ertaş'ın akrabası Burhan Ertaş, Neşet Ertaş ile olan anılarını anlattı.

Proje kurucuları Burdur Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu müzik öğretmeni Ebru Bülbül, Bursa Karacabey Muhsin Özdamar Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mustafa Derman ile katılımcı öğretmenler, proje kapsamında genç nesillere Neşet Ertaş'ı tanıtmaya, türkülerini dinletmeye çalıştıklarını ifade etti.

Etkinlikte Stuttgart Eğitim Ataşesi Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Kaptı, Kırşehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ve öğretmenler de konuştu.

Türkiye'den ve Almanya'dan öğrencilerle Neşet Ertaş'ın türkülerini birlikte söylediler. Neşet Ertaş hakkında öğrenciler tarafından yapılan röportajlar da gecede izletildi.

Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirerek "Bozkırın Tezenesi Garip Neşet Ertaş İçin Söyle" klibi de hazırladı.

'Bozkırın Tezenesi Garip' eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Deniz Çakır Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:00:37. #1.13#

title