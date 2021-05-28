Bozkırın sultanları rakiplerini Kırşehir'de ağırlayacak
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Bozkırın sultanları rakiplerini Kırşehir'de ağırlayacak

Bozkırın sultanları rakiplerini Kırşehir'de ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırşehir Belediyesi kadın hentbol takımı rakiplerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ağırlayacak.

Kırşehir Belediyesi kadın hentbol takımı rakiplerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ağırlayacak.

Kadın Hentbol Takımı'nın mücadele ettiği Göksu Akyel Sezonu Kadınlar 2. Lig 3.Etap Hentbol müsabakaları 28-31 Mayıs tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda yapılacak.

Kırşehir Belediyesi kadın Hentbol Takımı, 9 takımın mücadele ettiği Ligde 28 Mayıs Cuma günü Göktürk Spor Kulübü ile 30 Mayıs Pazar günü ise Yenidoğan Spor Kulübü ile karşılaşacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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