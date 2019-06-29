Bozkırın serin adresi: Günpınar Şelalesi

AYHAN İŞCEN - El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, ziyaretçilerine tabloları aratmayan manzara sunuyor.

Günpınar Kanyonu'nun bitimindeki sarp kayalıkların arasında bulunan ve yılın dört mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen Günpınar Şelalesi, yurt içi ve dışından çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Geçen yıl Türkiye'nin 243'üncü tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bozkırın "yeşil cenneti" olarak da nitelendirilen şelale, 40 metre yükseklikten dökülen soğuk sularıyla dikkati çekiyor.

İlçe merkezine ve D 300 kara yoluna 5 kilometre mesafedeki şelale, doğa, kamp, karavan ve fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

"Bozkırın ortasında büyüleyici bir yer"

Diyarbakır'dan Günpınar Şelalesi'ni görmeye gelen Tülay Güllü, AA muhabirine, şelalenin doğal güzelliğiyle adeta büyülendiklerini söyledi.

Şelaleyi ve doğasını çok beğendiğini dile getiren Güllü, "Burası gerçekten çok güzel ve büyüleyici bir yer. Ailecek çok beğendik. Gelirken bozkırın içerisinden böyle harika bir yerle karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes mutlaka burayı gelip görmeli. Doğa ile iç içe olmak isteyenler buradaki havayı teneffüs etmeli ve burada bir süre konaklamalı." dedi.

- "Doğa harikası bir yer"

Van'dan ailesi ile tatile çıkan Mehmet Sakızcıoğlu da daha önce belgeselde izlediği şelaleyi eşi ve oğluyla görmeye geldiğini ifade etti.

Tatil rotalarına Günpınar Şelalesi'ni de eklediklerini dile getiren Sakızcıoğlu, "Burası doğa harikası bir yer. Bazen gittiğiniz yer için pişman oluyorsunuz ben eşime burayı görünce iyi ki gelmişiz dedim. Bunaltan sıcaklarda burada olmak gerçekten harika bir duygu. Mutlaka yolu düşen herkes uğrasın." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA