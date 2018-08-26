Bozkırın Sahilinde Bayram Sonrası Yoğunluk

Kırşehirlilerin uğrak yeri haline gelen Savcılı plajı sahilinde Kurban Bayramı ve sonrasında da yoğunluk yaşandı.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Savcılı Plajı bayram tatilini geçirmek isteyenlerin İç Anadolu Bölgesindeki tercihi oldu. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu günlerde su sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü bölgede farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler yüzerek serinlemeye çalıştı. 4 bin otomobilin giriş yaptığı Savcılı plajını bayram talili ve sonrasında yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Savcılı sahilinde plaj alanını dolduran tatilciler, şezlonglarda güneşlenerek sahilde yürüyüş yaptı. Aileleriyle suda eğlenen çocuklar renkli görüntü oluşturdu. Bölgede yaşanan yoğunluk ile ilgili açıklamada bulunan Kaman İlçe Özel İdare Müdürü, Menderes Doğan 9 günlük tatilin başlaması ile vatandaşların plaja akın etmeye başladıklarını belirtti.

Doğan açıklamasında, "Plajımız Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşlar plajımıza akın etti. Vatandaşlarımızın geneli yurt dışında yaşayan gurbetçiler ve şehir dışından gelenler bu bayram tatilinde plajımızı yaklaşık 50 bin vatandaş ziyaret etti" diye konuştu. - KIRŞEHİR