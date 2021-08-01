Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor
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Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor Kars'ta Bozkırın ortasından yılın gibi kıvrılarak akan menderesler görenleri büyülüyor.

Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor

KARS - Kars'ta Bozkırın ortasından yılın gibi kıvrılarak akan menderesler görenleri büyülüyor.

Kars'ın Selim ilçesinden geçen Selim menderesleri havadan görüntülendi. Selim ovasının ortasından sessizce akarak Kars Çayı'na karışan menderesler Bozkırın ortasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kuraklığın yaşandığı Kars'ta kavurucu sıcaklara rağmen etrafındaki yeşilliği koruyarak yaklaşık 5 kilometre akan Selim menderesleri bozkırın ortasında kıvrılarak akarken gökyüzünün mavisiyle bütünleşerek Kars Çayı'na dökülüyor.

Kars'ta 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünen Selim menderesleri keşfedilmeyi bekliyor.

Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor
Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor
Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor
Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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