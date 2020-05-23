Bozkırın ortasındaki "yeşil cennet": Sultan Sazlığı
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Bozkırın ortasındaki "yeşil cennet": Sultan Sazlığı

Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan en önemli alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı, adeta "yeşil bir cennet"i andıran doğal güzellikleriyle misafirlerini bekliyor.

23.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:06

Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan en önemli alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı, adeta "yeşil bir cennet"i andıran doğal güzellikleriyle misafirlerini bekliyor.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

Tatlı su kaynaklarından beslenen yaklaşık 40 bin hektarlık sazlık, Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolar başta olmak üzere birbirinden renkli güzelliklere sahip birçok kuş ve yeşilin de büyüsüyle insanlara adete görsel şölen sunuyor.

Erciyes Dağı'nın eteğinde insanlara huzur veren sazlık; kuş gözlemi, doğa gezileri ve doğa fotoğrafçılığı imkanıyla da doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Sazlığı gibi önemli yerlerde bölge halkının ve ziyaretçilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Doğanın güzelliklerini korumanın önemli olduğunu belirten Özsoy, "Sultan Sazlığı, hem bizim için hem de diğer canlılar için önemli bir nefes alma yeri. Türkiye'de emsalleri olan Seyfe Gölü ve Manyas Kuş Cenneti'nden sonra kuşların en önemli uğrak yerlerinden bir tanesi. Sultan Sazlığı, iki önemli göç yolu üzerinde ve dolayısıyla kuşlar için barınma, konaklama ve yavrularını büyütme yeri. Oldukça büyük, yaklaşık olarak 40 hektar bir alandan bahsediyoruz. Tatlı su kaynaklarıyla beslenen oldukça büyük bir yer." diye konuştu.

Sultan Sazlığı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinin bir süreç meselesi olduğunu aktaran Özsoy, sanayi, hava kirliliği ve yangın gibi olayların önüne geçilebilmesi için daha hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

"Buralar cazibe merkezi olacak"

Kayseri için Sultan Sazlığı'nın önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti:

"Sultan Sazlığı, Erciyes'in eteğinde Develi, Yahyalı, İncesu ve Yeşilhisar'ı beslemesi, Erciyes'e destek vermesi için önemli bir destinasyon merkezi. Sultan Sazlığı, bölgeyi başlı başına besleyen bir yer ama etrafıyla düşünüldüğünde de çok ideal bir yer. Bu açıdan baktığımız zaman da Kayseri ve Türkiye ekonomisine son derece faydalı olacak. Son zamanlarda hassas koruma alanı ilan edilen bölgelerin birçok olumlu tarafı var. Turizm ve ekonomiye olumlu katkısı var. Destinasyon noktasında buralar cazibe merkezi olacak."

Kesin korunacak hassas alan kararının, ekosistemin korunması için, kuşların burada güvenli ve korunaklı bir şekilde barınması için de önemli bir karar olduğunun altını çizen Özsoy, "Tabi, sorumluluğu da var. Ankara'da böyle bir karar alınması çok önemli. Bunun için bölge halkının ciddi bir sorumluluk alması gerekiyor. Yangına, kirlenmeye, kirletmeye, su kaynaklarının korunmasına karşı son alınan kararla beraber hassasiyetimizin daha da artması gerekiyor. Buranın önemli olduğunu biliyorduk, bu tescillenmiş oldu. Alınan bu karar, bir nevi Türkiye'nin kendi içerisinde almış olduğu UNESCO kararı gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

Bozkırın ortasındaki 'yeşil cennet': Sultan Sazlığı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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