Bozkırın ortasındaki saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi'
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Bozkırın ortasındaki saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi'

Bozkırın ortasındaki saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi' Sivas'ta bulunan saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi', gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor Sivas'ta bulunan saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi', gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor.

02.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:08

Bozkırın ortasındaki saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi'

Sivas'ta bulunan saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi', gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi', gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor.

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Beldesi sınırları içerisinde yer alan Yıldız şelalesi, doğal görünümü ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bir çok Sivaslının bile varlığından habersiz olduğu şelale, bahar aylarında gürül gürül akan suyuyla ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor. Bozulmayan tabiatı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ve çevresi Covid-19 normalleşme döneminin başlamasıyla vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, şelaleyi ziyaretin ardından bölgede gezinerek eğlenirken, çocuklar ise muhteşem görüntüye karşı salıncaklarda sallanmanın keyfini çıkardı.

Şelalenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten belde de yaşayan İsmail Ünalmış,"Doğanın güzelliği ve şelalemizin muhteşem görünüşü dikkat çekiyor. Bu güzellik bizim çevremizde nadir görülen bir durum. Bu günde görmüş olduğunuz gibi insanlar buraya akın akın gelmeye devam ediyor. Bölgede Bizans döneminden kalma mağaralar var. Yeşillik güzel, hava güzel. Biz yöre halkı olarak buranın tanıtılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Ovada böyle bir güzelliğin olması mükemmel"

Şelaleyi ziyaret etmeye ilk kez arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirten Osman Yıldız, "Bu bölgeden hep gelip geçmişliğim var ama ilk defa arkadaşların vesilesiyle buraya geliyorum. Bu güzellik bana Sızır şelalesini hatırlatıyor. Ovada böyle bir güzelliğin olması mükemmel bir şey. Bu bölgenin turizme kazandırılması lazım" dedi.

Bozkırın ortasındaki saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi'

Kaynak: İHA

Manşet

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