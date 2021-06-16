Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor
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Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge gölü biyolojik zenginlik başta olmak üzere birçok özelliği ile hayranlık uyandırıyor Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge gölü biyolojik zenginlik başta olmak üzere...

Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor

Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge gölü biyolojik zenginlik başta olmak üzere birçok özelliği ile hayranlık uyandırıyor

SİVAS - Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge gölü biyolojik zenginlik başta olmak üzere birçok özelliği ile hayranlık uyandırıyor.

Sivas'a Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölü, içerisinde bulunan yaşam ve çevresinde bulunan bitki türü çeşitliliği ile hayranlık uyandırıyor. Yaz kış ziyaretçilerini ağırlayan göl, yüzölçümü yaklaşık 3,5 km deniz seviyesinden 1295 metre yükseklikte bulunuyor. Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini de taşıyan Tödürge gölünün sulak alanında, iki adet de ada bulunuyor. Derinliğin ortalama 2 metre olduğu gölde kayık, rüzgar sörfü, bot, su bisikleti gezileri, dalış sporu, olta balıkçılığı yapılırken; gölün etrafında ise kuş gözlem, trekking, hiking, dağ bisikleti faaliyetleri gerçekleştiriyor. Dibindeki kaynaklar ile Acısu Deresi'nden beslenen karstik gölün suyu sülfat tuzu açısından da zenginlik taşıyor. İçerisinde 8 çeşit balık bulunan nadir göllerden olan Tödürge Gölü, Türkiye'nin önemli doğa ve kuş alanlarından biri olarak göze çarpıyor.

Gölün Ramsar alanları arasına girmesi bekleniyor

Tödürge Gölü'nün Uluslararası öneme sahip sulak alanlar sözleşmesi olan Ramsar'a bu kapsam alanına dahil olması da bekleniyor. Gerek göl çevresindeki endemik bitki türleri, gerek su altı canlı yaşamı ve gerekse de önemli kuşlara yaşam alanı sunan Tödürge Gölü, tabiatı ile de büyük beğeni toplarken, Ramsar ile gölün ziyaretçilerinin artacağı da düşünülüyor. Sivas Tödürge Gölü'nün de Ramsar'a giren 15. sulak alan olması bekleniyor. 200 kuş türünün görüldüğü alanda Macar ördeğinden Erguvani balıkçıla birçok kuş türü beslenme, üreme ve barınma olanağı buluyor.

Tödürge Gölü'nün ekoturizme kazandırılması için çalışma yapılıyor

Tödürge Gölü, kuş zenginliğinin yanı sıra balık ve sürüngenler açısından da zenginlik sunuyor. Sazan, Tatlısu Kolyozu, Siraz balığı, Karabalık, Karaburun balığı, Tatlısu Kefali, Çöpçü balığı, yayın gölde görülen balık türleri iken su yılanı, küpeli su yılanı ve Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'nde kesin koruma altına alınan türlerden Benekli Kaplumbağa da bulunuyor. Sulak alan sınırının belirlendiği ve yönetim planı projesinin hayata geçtiği gölün, Sivas Valiliği'nin çalışmaları ile eko turizme kazandırılması da hedefleniyor. Dış etkenler, kaçak avcılık, saz kesimi ve çevresindeki tarım arazilerinde anız yakımı, bilinçsiz gezi ve ziyaretler ile olası habitat ve çevre kirliliğinin önüne geçmek isteyen Sivas Valiliği de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar öncülüğünde çalışma yürütüyor.

Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor
Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor
Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor
Bozkırın ortasındaki göl her yönüyle dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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