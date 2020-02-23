: Bozkırdaki rayları saran sıralı çamlar beyaz örtüyle bir başka güzel

23.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:28

Kars'ın Selim ilçesinde, 51 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) iki yanını ağaçlandırdığı Benli Ahmet Tren İstasyonu ile Selim Tren İstasyonu, beyaz örtüyle kaplanınca seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

TCDD tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla binlerce çam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan istasyonun çevresi, yıllar içinde korunarak bugünkü yemyeşil halini aldı.

İki yanı yeşillendirilerek tabii bir koruma duvarının amaçlandığı istasyondaki çamlar, ray kenarlarına sıralı şekilde konumlandırılmış halleri ile ilçeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafseverlerin de uğrak yeri haline gelen tren istasyonu, kış aylarında doğanın beyaza bürünmesiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Trenle gelen turistlere eşsiz manzara sunuyor

Son günlerde bölgede etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen doğada, karlar arasındaki yemyeşil çam fidanları göz kamaştırıyor. Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra uluslararası yük trenlerinin de geçtiği iki istasyon, yolcularına doyumsuz bir manzara sunuyor.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selim ilçesi ve Kars'ta yaz aylarında olduğu gibi, kış mevsiminde de çok güzel manzaraların oluştuğunu söyledi.

Kar yağışıyla, tren istasyonlarının "doğal stüdyo"yu andırdığını ifade eden Altun, "Selim'deki tren istasyonları, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Benli Ahmet Tren İstasyonu ile Selim Tren İstasyonu aynı konsept şeklinde yapıldı. TCDD'nin sıralı ağaçlarla yaptığı bu istasyonlarda, bugün ayrı bir güzellik ortaya çıkmış. Yaz aylarında bu güzellikleri görenleri, kış ayında da bekliyoruz. Son yıllarda kış turizmi bölgemizde artmış durumda." diye konuştu.

"Artık deniz kenarlarını bıraksınlar, gelip bu güzel doğayı görsünler"

Altun, kış mevsiminde trenlerle çok sayıda turistin bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Kentte karda atlı ciritçileri izlemenin mümkün olduğunu da aktaran Altun, "Bölgemizde profesyonel olarak sadece Selim ilçesinde kar üzerinde cirit oynanıyor. Belediye olarak destek veriyoruz. Kış aylarında bu güzellikler arasında atlı cirit de ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlere bölgemizin güzelliklerini gösteriyoruz. Vatandaşlarımız artık deniz kenarlarını bıraksınlar, gelip bu güzel doğayı görsünler. Buradaki taş evleri, kar üzerinde oynanan ciriti, Sarıkamış'ı, Kars'ı, Ani Örenyeri'ni görmeleri için bölgemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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