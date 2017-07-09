Bozkırdaki Göllere 100 Bin Yavru Balık Bırakıldı

Kırşehir'deki göl ve göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.



Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir sınırları içerisinde bulunan 8 göl ve göletteki canlı çeşitliliğinin artırılması amacıyla çalışma başlatıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında yaptığı çalışma kapsamında, 100 bin yavru sazan, Kırşehir'deki göl ve göletlere bırakıldı.



Yetkililer, balıkçılardan balık popülasyonun artırılması, nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması ve üremelerine imkan tanınmasını istedi.