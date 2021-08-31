Bozkır Yollarında Standart Yükseliyor
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Bozkır Yollarında Standart Yükseliyor

Bozkır Yollarında Standart Yükseliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında Bozkır ilçe merkezinde ve mahallelerinde sorumluluk alanında bulunan yolların standardını yükselterek daha konforlu hale getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında Bozkır ilçe merkezinde ve mahallelerinde sorumluluk alanında bulunan yolların standardını yükselterek daha konforlu hale getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekare coğrafyaya sahip Konya'nın tamamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilçe ve mahalle yollarında asfalt ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Büyükşehir olarak yollardaki kalitenin artmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "2021 yatırım programımıza dahil ettiğimiz Bozkır ilçemize bağlı Çağlayan, Yolören, Karayahya, Işıklar, Yelbeyi ve Üçpınar mahalle yollarının 17 kilometrelik kısmında soğuk asfalt çalışmasını tamamladık. Ekiplerimiz 4 kilometrelik Taşbaşı yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Üçpınar yolunun da 1 kilometrelik kısmı kaldı sadece. İlçe merkezindeki Hastane Caddesi'ne sıcak asfalt çalışması yaptık. Yine ilçe merkezinde uzunluğu 3 kilometreyi bulan sıcak asfalt ve yama çalışmalarımızı tamamladık. " diye konuştu.

Başkan Altay, "Bozkır'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun. Şehrimizin dört bir yanını kaliteli yollarla donatıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıkla ve huzurla seyahatlerini yapmalarını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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