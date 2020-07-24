Bozkır ve Ahırlı kaymakamları veda turuna çıktı
Bozkır ve Ahırlı kaymakamları, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'a veda ziyaretinde bulundu.
24.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:25
Bozkır ve Ahırlı kaymakamları, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'a veda ziyaretinde bulundu.
Kılınç, Kayseri'nin Felahiye Kaymakamlığına atanan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Hatay'ın Hassa Kaymakamlığına atanan Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül'ü makamında kabul etti.
Kılınç, Bayraktar ve Yurdagül'e ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA