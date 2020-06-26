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Bozkır topraklar, seracılıkla hayat buluyor

Jeotermal potansiyele sahip Kırşehir'de, üniversitenin bilimsel desteği ve düşük maliyet avantajıyla oluşturulan seralarda yılda 700 bin ton domates üretimi hedefleniyor.

Bozkır topraklar, seracılıkla hayat buluyor
26.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:50

Jeotermal potansiyele sahip Kırşehir'de, üniversitenin bilimsel desteği ve düşük maliyet avantajıyla oluşturulan seralarda yılda 700 bin ton domates üretimi hedefleniyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Agronet Seracılık A.Ş. arasında ortaklaşa düzenlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de eğitim desteği ile açılan istihdam garantili seralarda 195 kişi evine ekmek götürerek bilimsel ve jeotermal seracılık öğreniyor. Bozkır topraklarının jeotermalle hayat bulduğu bölgede üretimler hormon yerine bombus arıları ile yapılıyor.

130 dönüm alanda yapılan seracılıkla ilgili bilgi veren Ziraat Mühendisi Hamit Kahriman, "2021 yılında seracılık faaliyetine 2. ve 3. etap çalışmalarımızla devam edeceğiz. Diğer etaplar tamamlandığında ise toplam kapasitemiz 400 dönüme yaklaşacak. İstihdam oranımız ise 500 kişinin üzerine çıkacak. Şuanda 195 kişiyi istihdam ediyoruz" dedi.

Karakurt bölgesinde yer alan jeotermal kaynağı aktif kullandıklarını ifade eden Kahriman, "Bölgede bulunan jeotermal kaynak sera yapmaya uygun. Bu uygunluk bizleri yatırıma başlattı. Biliyoruz ki, seracılık faaliyetleri Kırşehir bölgesinde büyüyecek. En önemli neden bölgede ki jeotermal zenginlik. İnsanların temiz gıda tüketmesi gerekiyor. Jeotermal kuyuların kullanımı kadar reenjeksiyon kuyuları da (tekrar basma) var. Kullanılan suları yeniden yerin altına basıyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir enerji ve tarım bırakmak istemekteyiz" diye konuştu.

Yılda 700 bin ton üretim hedefleniyor

Yıl sonunda seralarda hedeflerinin 700 bin ton domates olduğunu aktaran Kahriman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sezon sonunda hedefimiz, 700 bin ton domates üretimi yapmak. Hedefimize şuanda ise giderek yaklaşmaktayız. Karakurt bölgesine yatırım yaparken Kırşehir Valiliği, İl Özel İdaresi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve il müdürlüklerinin destekleri oldu. İstihdama başladığımızda dışarıdan uzman kişileri çağırmak yerine Kırşehir'den bir istihdam oluşturduk. 90 kişi ile işimizi çözeceğimiz yerde biz 195 kişi ile çalışma yapıyoruz. Jeotermal seracılığı da şehir genelinde oturtabilmek amacını taşımaktayız" - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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