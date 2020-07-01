Bozkır tarımına KOP idaresinin eli değiyor Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı ve KOP İdaresi Başkanlığına sunulan projelerden desteklemeye hak kazanan iki ayrı proje için uygulama sözleşmeleri imzalandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı ve KOP İdaresi Başkanlığına sunulan projelerden desteklemeye hak kazanan iki ayrı proje için uygulama sözleşmeleri imzalandı.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müdürlük personelince hazırlanan "KOP ile Küçükbaş Hayvanlar Refaha Erişiyor" ve "KOP Bölgesinde Modern Bağcılık Projeleri" KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklemeye hak kazanarak uygulamaları başladı.

KOP İdaresi Başkanlığınca desteklenen iki projenin bütçesinin 1 milyon 301 bin 500 lira olduğu belirtildi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Müdürlüğünün uyguladığı KOP ile Küçükbaş Hayvanlar Refaha Erişiyor Projesi kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Portatif Hayvan Barınağı ve Sürü Yöneticisi Çadırına yüzde 70 hibe desteği sağlanacak. 100 küçükbaş hayvanın barınabileceği portatif hayvan barınakları ve sürü yöneticisi çadırı hibe desteğine başvurular 01 Temmuz ile 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında İlçe Müdürlüğüne müracaat edilerek yapılacaktır.

KOP Bölgesinde Modern Bağcılık Projesi kapsamında ilçemiz üreticilerine 5 dekar arazide yüksek telli terbiye sistemi, ihata çit, bağ çubukları dahil kapama bağ kurulumuna yüzde 70 hibe desteği sağlanacaktır. Bu proje ile ilçemizde 100 dekar modern bağ tesis edilecektir. Kapama bağ kurmak isteyen üreticiler hibe desteği başvurularını 01-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi almak ve projelerden faydalanmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinden bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz."

Kaynak: AA