Bozkır Polis Merkezi'nin ismi Şehit Ertuğrul Arı olarak değişti

Bozkır İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Polis Merkezine, Bozkırlı Şehit Polis memuru Ertuğrul Arı'nın ismi verildi.

Bozkır'da ilçenin tek şehit polisi olan Polis Memuru Ertuğrul Arı, 1985 yılında İstanbul'da polislik mesleğini icra ederken, TKP/ML terör örgütü mensubu bir terörist tarafından vurularak şehit edilmişti.

Bozkır Emniyet Amirliği, yaptığı yazılı açıklamada, Bozkırlı Şehit Polis Memuru Ertuğrul Arı'ya ve tüm şehitlere rahmet dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, Bozkır Polis Merkezi isminin Arı'nın adının yaşatılması ve gelecek nesillerin dikkatini çekebilmek amacıyla "Şehit Ertuğrul Arı Polis Merkezi" olarak değiştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA