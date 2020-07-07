Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğretmenevinde incelemelerde bulundu Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek Remzi Demirci Anaokulu ve Bozkır Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu.

Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek Remzi Demirci Anaokulu ve Bozkır Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu. .

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç ve Şube Müdürü Adem Aslan, İl Milli Eğitim şube müdürleri ile yeni yapılan ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek olan anaokulu ve öğretmenevini denetlemede bulundu.

Yapılan incelemelerde kurumların önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faaliyet geçileceği belirtildi.

Kaynak: AA