Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğretmenevinde incelemelerde bulundu
Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek Remzi Demirci Anaokulu ve Bozkır Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu.
07.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:34
Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek Remzi Demirci Anaokulu ve Bozkır Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu. .
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç ve Şube Müdürü Adem Aslan, İl Milli Eğitim şube müdürleri ile yeni yapılan ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek olan anaokulu ve öğretmenevini denetlemede bulundu.
Yapılan incelemelerde kurumların önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faaliyet geçileceği belirtildi.
Kaynak: AA