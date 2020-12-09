Bozkır'ın Dereköy Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler artırıldı.

Dereköy Mahallesi'ndeki tüm topluma açık alanlar, dezenfektanla temizlendi.

Bozkır Dereköy Mahalle Muhtarı Ramazan Deniz, yaptığı açıklamada, "Mahallemizde artan koronavirüs vakarı dolayısıyla topluma açık olan kapalı yerlerimiz olan cami ve sağlık evini Bozkır Belediyesine talepte bulunup, dezenfekte ettirdik. Vatandaşlarımızdan ricamız cami önünde ve içinde maske mesafe ve seccade kuralına muhakkak uymalarıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin