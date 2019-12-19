Bozkır ilçesinin yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
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Bozkır ilçesinin yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Bozkır Kaymakamlığı 2019 yılının son ilçe değerlendirme toplantısı yapıldı.

19.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:36
Bozkır ilçesinin yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Bozkır Kaymakamlığı 2019 yılının son ilçe değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bozkır İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ilçenin sorunlarının çözüm yolları noktasında istişareler yapılarak, 2019 yılında ilçede yapılan hizmetler değerlendirildi.

Toplantıya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sayın Sadettin Saygı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, merkez mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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