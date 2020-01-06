Bozkır Halk Kütüphanesindeki yenileme çalışmaları

06.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:12

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonrasında, Bozkır Halk Kütüphanesi daha kullanışlı hale geldi.



Bozkır İlçe Halk Kütüphanesinde yapılan düzenlemeler sonrasında vatandaşların kütüphane kullanımında büyük bir artış yaşandı.

Bozkır İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliklerle, kütüphanede küçük öğrencilerin kitap okuma faaliyetleri sonrasında çizgi sinema izlemeleri ve kreş öğrencisi çocukların anneleri ile zeka oyunları oynayabilmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA