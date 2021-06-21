Bozkır Ekosistemleri İçin Proje ve Güç Birliği

Şanlıurfa bozkırlarının sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı FAO ile birlikte "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi"ni hayata geçirdi.

Şanlıurfa bozkırlarının sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı FAO ile birlikte "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi"ni hayata geçirdi. Çalışma ile dünyanın ve Türkiye'nin biyolojik çeşitliğinin korunması amaçlanıyor. Biyoçeşitliği korumak için yola çıktılar, anlatıyorlar, tanıtıyorlar, eğitim veriyorlar.

"Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi" kapsamında Şanlıurfa bozkırlarının sahip olduğu biyolojik basın mensuplarına tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen proje kapsamında basın mensuplarına yönelik Tek Tek Dağları Milli Parkı'na gezi düzenlendi. Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa tarafından yürütülen proje ile bölgenin biyolojik çeşitliliği değerleri hakkında bilgi verildi.

Nihan Yenilmez Arpa, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi"nin Şanlıurfa'da Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ile Karacadağ Bozkırları olmak üzere 3 pilot alanı bulunduğunu söyledi.

Tek Tek Dağları'nın biyolojik çeşitliği yönünde çok zengin bir alana sahip olduğunu belirten Arpa, şöyle konuştu: "Tek Tek Dağları, projede çok önemli bir yere sahip. Bugün yaptığımız geziyle buradaki alan için neler yaptık ne gibi çalışmalar yürüttük göstermek istedi. Tek Tek Dağları özellikle buğdaygiller ve baklagiller yönünden doğal yabani menengiç yönünde bir gen merkezi konumunda. Burada şu an Şanlıurfa'da 3 yeni örnek var. Birisi yabani siyez, buğdayın atası olarak da değerlendiriliyor, bu topraklarda yetişiyor ve gen kaynağı olarak koruma altına aldık. Bunun yanında mürdümük ve bezelye nohut ve mercimekte yine Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde doğal olarak yaşama şansı bulmuş ve hala yaşamı devam ettirmekte. İnsanlık için, gıda güvenliği için son derece önemli olan bu türlerin korunması bizin en temel amacımızdır. "

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşe Gül Selışık de biyolojik çeşitliliğin insan hayatında çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik bakımından dünyada önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Selışık, "Yediğimiz her şey soluduğumuz hava etrafımızda ağaçlar ve canlılar biyolojik çeşitliliğinin bir parçası. Bozkırlar ekosistemleri de biyolojik çeşitliliği korunmasında en temel alanlar. Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi'yle çok önemli çalışmalar yaptık. Amacımız dünyanın ve Türkiye'nin biyolojik çeşitliğini korumak. " dedi.

Tek Tek Dağları Milli Parkı'ndaki tanıtım merkezini gezen basın mensupları, Rüstem Dere Vadisi'nde yürüyüş yaptı, alanda bulunan endemik bitkilerin fotoğrafını çekti.

Basın mensupları program kapsamında Soğmatar Antik Kenti ile Şuayip Şehri Antik Kentlerini de ziyaret etti, bölge yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa biyoçeşitlilik doğa koruma tarım ve orman fao tek tek dağları siyez

Kaynak: Habermetre