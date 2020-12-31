Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 yeni atama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 yeni atama

31.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:08
Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 yeni atama

Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 doktorun ataması yapıldı.

Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 doktorun ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı 96. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bozkır Devlet Hastanesine genel cerrahi uzmanı olarak Opr. Dr. Onur Coşkun, anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak Uzm. Dr. Hatice Eyiol ve tabip olarak Dr. Elif Esen atandı.

Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemize yeni atanan ve yakın zamanda görevlerine başlayacak olan bu branşların dışında, kurumumuzda mevcut durumda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, KBB uzmanı, nöroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız poliklinik hizmeti vermektedir. Ayrıca bir diyetisyenimiz ve diş polikliniğimizde görevli diş tabiplerimiz de hastanemizde hastalarımıza poliklinik hizmeti sunmaktadırlar. Yapılan atamaların ilçemize, halkımıza, hastanemize ve kurumumuza ataması yapılan tabip ve uzman tabiplerimize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozkır Devlet Hastanesi'ne 3 yeni atama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 12:09:02. #1.14#
title