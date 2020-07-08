Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Bilgehan görevine başladı Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan görevine başladı.

Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan görevine başladı.

Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzda göreve başlayan Başhekim Bilgehan, 1997 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bozkır Devlet Hastanemizde önceki yıllarda acil servis hekimi, başhekim yardımcısı ve başhekimlik görevlerinde bulundu. 2016 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlığını tamamladı. Kulu Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta iken kurumumuza başhekim olarak atandı. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."

Açıklamada, "Kurumumuz başhekimlik koltuğunun boşalması sebebiyle yaklaşık 8,5 aydır kurumumuz başhekimliği görevine vekaleten bakan Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dt. Yunus Açıkgöz'e hastanemize ve ilçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA