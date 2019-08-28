Bozkır Derviş Mustafa Öztunç ilkokulu yenilendi

28.08.2019 13:28

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (Bimder), Bozkır Derviş Mustafa Öztunç ilkokulu özel eğitim sınıflarının zeminini parke yaptırdı.

Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulunda özel eğitim öğrencilerinin öğrenim gördüğü 2 sınıfın zeminleri ilçede faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği tarafından Laminat parke yaptırıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bimder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür "Okulumuzda özel eğitim öğrenimi gören öğrencilerimizin daha sağlıklı şartlarda eğitim görebilmesi için okulumuzun da talebi doğrultusunda iki özel eğitim sınıfımızın tabanını Laminat parke yaptırdık. Bu çocuklar bizlere Rabbi'mizin emanetidir, dernek yönetimi olarak devamlı olarak ilçemizde ki tüm eğitim kurumlarına elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA