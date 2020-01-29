Bozkır'dan İdlib'e 1 tır yardım malzemesi gönderildi

29.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:32

Konya'nın Bozkır ilçesinden İdlib'e gönderilmek üzere toplanan bir tır yardım dualar eşliğinde gönderildi.

Suriye'in İdlib kentine rejim güçlerinin saldırıları sonrasında İHH Bozkır Temsilciliği tarafından bölgeye gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri İHH hizmet binası önünden yola çıkarıldı.

Yardım tırı yola çıkmadan önce düzenlenen törende konuşan Bozkır İHH Bozkır Temsilcisi Seyit Ali Tarlacı, "İlçemiz Bozkır'da hayırseverlerimizin destekleriyle kısa zamanda 1 tır ayni yardım toplanarak bugün dualarla ilçemizden uğurluyoruz. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve etkinliğimize desteklerini esirgemeyen Bozkır Kaymakamımız, Bozkır Belediye Başkanlığımıza ve Müftülüğümüz nezdinde tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Yardım tırı Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet'in yaptığı duanın ardından yola çıktı.

Uğurlama proğramına Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkan Vekili Emre Latif Başar, Bozkır Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Koyuncu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA