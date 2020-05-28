Bozkır'da tahinciler pazarı onarım çalışmasıyla modernleşecek Konya'nın Bozkır ilçesinde, "tahinciler pazarı" olarak bilinen bölgedeki belediyeye ait dükkanlar, Bozkır Belediyesi ekiplerince yapılacak olan tek tip onarım çalışmasıyla modernleşecek.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, "tahinciler pazarı" olarak bilinen bölgedeki belediyeye ait dükkanlar, Bozkır Belediyesi ekiplerince yapılacak olan tek tip onarım çalışmasıyla modernleşecek.

Tahinciler pazarında yer alan esnafla bir araya gelen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yıllarca bakım ve onarımı yapılmayan tahinciler pazarında, düzenleme ve onarım çalışması gerçekleştireceklerini belirterek, çalışmanın Bozkır'a hayırlı olmasını diledi.

Esnafın görüş ve isteklerini göz önünde bulundurarak çalışmayı yürüteceklerini belirten Saygı, "İstişare bizim en önemli prensiplerimizden birisidir. İlçemizde yürüttüğümüz her çalışmayı istişare ediyor, gelen istek ve taleplere göre çalışmamızı şekillendiriyoruz. Yine aynı şekilde tahinciler pazarımızda yapacağımız çalışmamızı da burada faaliyet gösteren esnafımızla istişare ediyoruz. Buradaki esnafımız ile birlikte inşallah güzel çalışmaya imza atacağız." dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Saygı, çalışmanın kısa bir süre içerisinde başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tahinciler pazarımızın tek tip görüntüsü tek tip sandalye ve masası, tek tip tentesi olarak daha modern hale getirmek için çalışmamızı sürdürüyoruz. Yapılacak olan çalışmayla pazarımız daha bakımlı, daha modern, daha kullanışlı ve cazibeli hale gelecek. Çalışmamızı kısa bir süre içerisinde başlatmaya planlıyoruz. Çalışmamızın başlamasıyla birlikte yine kısa süre içerisinde çalışmamız tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden çalışmamızın ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA