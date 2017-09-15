Bozkır'da Öğretmenlere İlk Yardım Semineri

Konya'nın Bozkır ilçesinde öğretmenlere, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi öncesi ilk yardım semineri verildi.



Bozkır Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen eğitime, Bozkır'da görev yapan toplamda 60 öğretmen katıldı.



Katılımcılara, Bozkir 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Acil Tıp Teknisyeni Bilal Böyük tarafından ilk yardım, temel yaşam desteği, bilinç bozukluğu şok ve koma, zehirlenmelerde ve hayvan ısırması anında ilkyardım eğitimi ve hasta ve yaralı taşıma teknikleri konularında bilgilendirildi.



Kursiyerler, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi öncesi okullarda yaşanabilecek olağan üstü durumlara karşı eğitim verilmesinden dolayı memnuniyetlerini belirtirken, Bozkır Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda 2 gün süren eğitimi başarıyla tamamlayanlara acil durumlara müdahale edebilmeleri için gerekli olan ilk yardım sertifikası verildi.