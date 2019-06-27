Bozkır'da MOBESE'ler faaliyete başladı

Konya'nın Bozkır ilçesine kurulan MOBESE sisteminin faaliyete geçtiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz yıl verdiği talimatla tüm ilçelerde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kurulması için çalışmalara başlanmıştı. Bozkır merkezinde kritik konumlara yerleştirilen kameralarla sistem çalışmaya başladı.

İlçede nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu noktalara konuşlandırılan 6 adet hareketli 360 derece kamera ve 12 adet sabit kamera olmak üzere 18 kamera, ilçe merkezini 24 saat izliyor.

Bozkır Emniyet amirliğinden yapılan açıklamada, sistemin faaliyete geçtiği günden itibaren kural ihlallerinin de azaldığı ve 2 adet vakada kayıtların incelenerek çözüme ulaştırıldığı belirtildi.

Bozkır merkezde bulunan 18 kameranın yanı sıra ilçe girişinde bulunan kameralarda 'Plaka Tanıma Sistemi (PTS)' özelliği bulunuyor. Böylece aranan bir araç ilçeye giriş yaptığında sistem otomatik olarak merkeze uyarıda bulunarak işleme tabi tutuluyor.

Kaynak: AA