Bozkır'da Kovid-19 ile mücadele eden görevlilere alkışla destek verildi Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe genelinde Kovid-19 ile mücadele eden görevlilere alkışla destek verildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe genelinde Kovid-19 ile mücadele eden görevlilere alkışla destek verildi.

Bozkır ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaşın katıldığı gözlendi. İlçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Kovid-19 ile mücadele eden, alınan tedbir kararlarını sorunsuz yerine getiren tüm kurumları ve çalışanlarını alkışladı.

Belediye hoparlöründen ilçe sakinlerine seslenen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan tüm ilçe sakinlerine ve her daim hizmet başında olan personeline teşekkür etti.

Daha sonra Belediye haparlöründen "Türkiyem" şarkısı çalındı.

Kaynak: AA