Bozkır'da koronavirüs tedbirleri Bozkır'da Belediye ekiplerinin, yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Bozkır'da Belediye ekiplerinin, yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüse karşı ilçe genelinde başlatılan dezenfekte çalışmalarının 3. haftasında da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Konya Büyükşehir ve Bozkır Belediyesi ekipleri 52 mahallenin tamamında park, cami, okul, yol, çöp konteynırı, kamelyalar ve banklar, otobüsler, dolmuşlar, taksiler, dükkanlar, kamu binaları, cadde ve sokakları tek tek dezenfekte etti.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı "Evde Kal" çağrısına kulak veren Bozkırlılar, cadde ve sokaklarda yoğunluğu en aza indirdi.

Evde kal çağrısına kulak veren Bozkırlılara teşekkür eden Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Kaymakamlık ve Belediye olarak her daim Bozkırlıların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz son zamanlarda çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bu süreçte de her birimize ayrı ayrı görevler, sorumluluklar düşüyor. Bunlardan en önemlisi Koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere hassasiyetle uymamızdır. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetle birlikte ilçemizde şu zamana kadar herhangi bir vaka yaşamadık. İnşallah aynı hassasiyetle devam ederek bir vaka yaşamayacağız. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetimizin bir örneğini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Milli Dayanışma kampanyasında da Bozkır olarak göstereceğiz. Tekrardan tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA