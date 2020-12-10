Bozkır'da kış lastiği denetimlerinde bir sürücüye ceza kesildi
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Bozkır'da kış lastiği denetimlerinde bir sürücüye ceza kesildi

10.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:11
Bozkır'da kış lastiği denetimlerinde bir sürücüye ceza kesildi

Konya'nın Bozkır ilçesindeki kış lastiği denetiminde, lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan bir araç sürücüsüne ceza kesildi.

Konya'nın Bozkır ilçesindeki kış lastiği denetiminde, lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan bir araç sürücüsüne ceza kesildi.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulaması başlatıldı.

Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Şube birimine bağlı ekipler, ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan bir araç sürücüsüne 776 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler araçlarına kış lastiği taktıran sürücülere ise teşekkür etti.

Denetimlerin kış boyunca devam edeceği ve vatandaşların araçlarının fiziki şartlarını yerine getirmelerinin hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:11:29. #1.15#
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