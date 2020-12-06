İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir pazar günü yaşanıyor
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İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir pazar günü yaşanıyor

06.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:15

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda önceki gün saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda önceki gün saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul pazar gününe sakin başladı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu'nda araç trafiği yaşanmazken, Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili'nde sessiz ve sakin bir görünüm hakim.

Avcılar'da da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi. Büyük bir sessizliğin yaşandığı cadde ve sokaklar, parklar, sokak hayvanlarına kaldı.

Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını kısa süreli dolaştırmak için Avcılar Sahili'ne gitti.

Polis ekipleri belirli aralıklarla oluşturdukları denetim noktalarında, özel araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan market, kasap ve fırınların ise sakin olduğu görüldü. Sefer sayısını azaltılan metrobüslerde de sakinlik gözlendi.

Tarihi Yarımada'da sessizlik hakim

İstanbul'un her daim kalabalık olan semtleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bu pazar günü de sakinliğini korudu.

Tarihi Yarımada'nın yanı sıra kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi'nde sadece turistler, polis ekiplerinin pasaport ve izin belgesi kontrolünün ardından gezebildi.

Eşsiz boğaz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan gibi noktalarda da sadece evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkan vatandaşlar gözlendi.

Polis ekipleri, ana arter ve bağlantı yollarının tümünde kontrol noktaları oluştururken İBB trafik verilerine göre saat 11.57 itibariyle yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir pazar günü yaşanıyor
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir pazar günü yaşanıyor
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir pazar günü yaşanıyor
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir pazar günü yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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