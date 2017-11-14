Bozkır'da İl Öğrenci Meclis Temsilcisi Belirlendi

Bozkır ilçesinde "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri" projesi kapsamında gerçekleştirilen seçimde ilçenin meclis başkanı seçildi.



TBMM Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2004 yılında yapılan protokol uyarınca uygulamaya konulan "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri" projesi kapsamında il öğrenci meclisi için Bozkır'ı Tevfik Özcan temsil edecek.





İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan seçiminde Özcan, ilçeye bağlı Sarıoğlan Mahallesi'ndeki Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyor.