05.10.2019 14:09

Bozkır'da hazan havadan görüntülendi

Bozkırda kendini hissettiren Hazan kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta kendini hissettiren hazan kartpostallık renkler oluşturdu.

Sivas'ta sonbahar mevsiminin etkilerini hissettirmesi ile tabiatta pastel renklere büründü. Ağırlıkta bozkır bitki örtüsüne sahip olan Sivas'ta, parçalar halindeki ormanlarda bulunan ağaç yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Sivas'a bağlı Gazi köyünde insan eli ile oluşturun ormanların sergilediği cümbüş havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA