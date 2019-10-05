Bozkır'da Hazan

05.10.2019 12:32

Bozkırda kendini hissettiren Hazan kartpostallık renkler oluşturdu.



Sivas'ta Sonbahar mevsiminin etkilerini hissettirmesi ile tabiatta pastel renklere büründü. Ağırlıkta Bozkır bitki örtüsüne sahip olan Sivas'ta, parçalar halindeki ormanlarda bulunan ağaç yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Sivas'a bağlı Gazi köyünde insan eli ile oluşturun ormanların sergilediği cümbüş havadan da görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA