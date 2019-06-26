Bozkır'da Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK'in yıl sonu sergisi

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Halk Eğitim Merkezi ve Bozkır KOMEK'in ortaklaşa düzenlediği yıl sonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ASEM Hizmet binasında gerçekleştirilen yıl sonu sergisine vatamdaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışı gerçekleştirilen ve üç gün boyunca devam edecek sergide 2018-2019 eğitim öğretim döneminde usta öğreticilerin kontrolünde bir birinden güzel ürünler elde eden kursiyerlerin ürünleri sergide büyük beğeni ve ilgi gördü.

Bozkır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çatdere, yaptığı açılış konuşmasında "Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır KOMEK ve ASEM Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açmış olduğumuz yüzün üzerinde kursta 3000 kursiyer sayısına ulaştık. Burada ki el emeği ürünlerin hazırlanmasında eğitimleri veren başta usta öğreticilerimiz olmak üzere tüm kursiyerlerimize ve kurumlarımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Serginin açılışına, Bozkır Kaymakam Oltan Bayraktar, Bozkır Belediyesi Başkanı Sadettin Saygı, Emniyet Amiri Ramazan Arlı, Selçuk üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Hasan Tutumlu, kurum ve kuruluşların amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA