Bozkır'da çiftçilere ücretsiz Macar Fiği tohumu dağıtıldı

07.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:08

Bozkır ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 12,5 ton Macar Fiği tohumunu ücretsiz olarak dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı ve İFAD'ın (Uluslararası Kalkınma Fonu) desteklediği Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır'da üreticilere Macar Fiği tohumu dağıtımı yapıldı.

Tohumlar Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu sene ilkbahar döneminde başvuruları kabul edilen çiftçilere yüzde yüz hibe şekliyle verildi.

Bozkırlı 92 üreticiler toplamda 12 bin 500 kilogram Macar Fiği tohumunu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen törenle teslim aldı.

Dağıtım öncesi konuşan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, "İlçemizde geçtiğimiz yılda Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğümüzden 10 Ton Nohut tohumu gerçekleştirildi. Yapılan bu tür yüzde yüz hibelerde üreticiler belirlenirken dikkat edilmesini istediğimiz tek nokta üretime katkı sunan, kendisine fayda sağlayan ve bu şekilde memleketine faydalı olan insanlara bu hibelerin ulaştırılmasıdır. Sağ olsun Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerimiz bu konuda hassas davranarak titizlikle başvuruları değerlendiriyorlar. Siz çiftçilerimize verilen her hibe bizleri sevindiriyor, sonuçta sizin refah seviyenizin artması demek devletimizin tarım alanında güçlenmesidir. Sizlerden devlet olarak tek istediğimiz daha fazla üretmenizdir." dedi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen törene Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA