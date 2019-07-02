Bozkır'da başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, sınıf içi başarıları dolayısıyla yaz tatilinde Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Bozkır Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu uygulamayla, öğrencilerin ders içi motivasyonlarını yükseltmek, devamsızlıklarını azaltmak, örnek davranış göstermelerini teşvik etmek amaçlarını kapsayan bazı kriterler belirledi.

Okulun belirlemiş olduğu bu kriterleri başarı ile yerine getiren 22 öğrenci ücretsiz olarak Çanakkale ve Bursa illerine kapsayan bir gezi programı ile ödüllendirildi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulumuz 2018-2019 eğitim öğretim döneminde başarılı olan ve motivasyonu yüksek öğrencilerimizden 22'sini Çanakkale ve Bursa illerine kapsayan bir gezi programı ile ödüllendirdi ve bu gezi ile milli tarihimizi öğrencilerimizin benliklerine yerleştirilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca okul idaremiz ve öğretmenlerimiz gezi için gerekli maddi kaynağı oluşturmak adına birçok girişimde ve fedakarlıkta bulunmuşlardır. Eğitim öğretim yılı sonunda gerekli kaynağın oluşması ve gerekli izinlerin tamamlanmasıyla, çocuklarımızın büyük keyif aldıkları çeşitli tecrübeler edindikleri, milli tarihimizi yerinde görüp ruhları ile hissettikleri, gözlerinin içinin parladığı bir gezi yapılmıştır."

Kaynak: AA