Bozkır'da Açan Çiçekler Sivas'a Renk Kattı

Sivas'ta açan kır çiçekleri bozkırı mor ve sarı renge boyadı.

Sivas'ta yoğun yağışların ardından havanın ısırması bozkırda mor ve sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan mor ve sarı renge büründü. Doğada oluşan bu çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Sivas'a renk katan bu güzellikler havadan da görüntülerdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kampüs alanı içerisinde de oluşan bu çiçek tarlası, öğrencilerin mezuniyet fotoğrafları için benzersiz bir dekor oluşturdu. Öğrenciler ve vatandaşlar fotoğraf çektirmek için çiçek tarlasına akın etti.

Mor ve sarı çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, bozkır olan Sivas'ta böyle manzaraları sıklıkla görülmediğini belirterek, "Yoldan geçerken fark ettik. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyoruz. Sivas'ta böyle manzaraları görmek zor. Bulmuşken değerlendirmek istedik." dediler.

Öğrenciler ise üniversite içerisinde oluşan bu güzel örtünün, mezuniyet fotoğrafları için bulunmaz bir fırsat oluşturduğunu belirttiler. - SİVAS