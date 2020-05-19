Bozkır'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı etkinlikleri Konya'nın Bozkır ilçesinde motosiklet tutkunu vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konvoy yaptı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde motosiklet tutkunu vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konvoy yaptı.

35 motosiklet tutkunu genç, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle ilçe merkezinde tur attı. Motosiklet tutkunları sonra Bozkır Anıt Meydanında saygı duruşunda bulunup, hep beraber İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik boyunca Bozkır Belediyesi Zabıta ekipleri motosikletli guruba eşlik etti.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Osman Uncu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Koronavirüs salgınından dolayı buruk geçen bayrama böylece bir renk katmaya çalıştıklarını ifade eden Uncu, "Bozkır Kaymakamlığından izin aldıktan sonra 35 motosiklet tutkunu bir araya geldik. Bozkır halkıda bizleri balkonlarından yalnız bırakmadı. Özellikle etkinlik sonrasında bizlerle beraber olan Bozkır Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'a teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA