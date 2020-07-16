Bozkır Belediye Başkanı Saygı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'u ziyaret etti Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İstanbul'da Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret ederek, Bozkır'da yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İstanbul'da Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret ederek, Bozkır'da yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kardeş ilçe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Bozkırlılar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Zeytinburnu Belediyesi Meclisi Üyesi Halis Özgenç ile birlikte ziyarette bulunan Saygı, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Bozkır'da yürütülen bilgi evi projesini istişare etti.

Ziyaretin anısına Arısoy'a, Bozkır Gençler Birliği Kulübü forması hediye eden Saygı, Bozkır için verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saygı, "İnşallah Zeytinburnu Belediyemiz ile birlikte ilçemize yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. İlçelerimizin dayanışmasının daim olmasını diliyor, Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA