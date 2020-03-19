Bozkır Belediye Başkanı Saygı'dan "evde kal" çağrısı Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikelerini en aza indirmek için tüm ilçe sakinlerine evde kalması ve zorunlu durumlar haricinde dışarı çıkmaması çağrısında bulundu.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikelerini en aza indirmek için tüm ilçe sakinlerine evde kalması ve zorunlu durumlar haricinde dışarı çıkmaması çağrısında bulundu.

Saygı, yaptığı açıklamada, Bozkır'da şimdiye kadar Kovid-19 belirtisi nedeniyle hastaneye veya sağlık ocaklarına başvuruların yapılmadığını, mahallelerle hızlı bilgi akışı sağladıklarını ve olası herhangi bir olumsuz durumda acil müdahale için hazır olduklarını belirtti.

Vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmamaları çağrısında bulunan Saygı, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Allah'a şükür ilçemizde Kovid-19 vakası yaşanmadı, bu şikayetle hastanemize ve sağlık ocaklarına herhangi bir başvuru da olmadı. Ancak bu durum, salgının Bozkır'da görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Kritik süreçte vatandaşlarımızın tedbirli olması, konuya hassas davranması büyük önem arz etmektedir. Zorunlu olmadığımız müddetçe dışarı çıkmayalım. 14 kurala hassasiyetle uyalım, yurt dışından veya şehir dışından gelen vatandaşlarımız yakın temaslardan özellikle sakınsın. Bu süre zarfında zorunlu ihtiyaçları gücümüzün yettiği kadar belediye olarak karşılayabiliriz."

Kovid-19 etkisini yitirene kadar ilçe genelinde "Evde Kal Bozkırlı" kampanyası başlattıklarını vurgulayan Saygı, "Tüm ilçe sakinlerimizden Kovid-19 tehlikesi etkisini yitirene kadar evinde kalmalarını özellikle rica ediyorum. Bugün itibariyle bu kampanyayı başlatıyorum. Panik yok, tedbir var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA