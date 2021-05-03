Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
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Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan yapım, ATV ekranlarında yayınlanacak.

Yapımı ve tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin sanat yönetmenliğini Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

Özbekistan'da büyük ilgi uyandıran uluslararası projenin, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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