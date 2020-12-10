Bozkır araziler aromatik bitkilerle orman köylülerine gelir getirecek
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Bozkır araziler aromatik bitkilerle orman köylülerine gelir getirecek

10.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:57
Bozkır araziler aromatik bitkilerle orman köylülerine gelir getirecek

Orman Genel Müdürlüğünün Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında Kırşehir'de toprakla buluşturulan lavanta, alıç ve kuşburnu gibi aromatik bitkiler, orman köylülerine gelir getirecek.

Orman Genel Müdürlüğünün Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında Kırşehir'de toprakla buluşturulan lavanta, alıç ve kuşburnu gibi aromatik bitkiler, orman köylülerine gelir getirecek.

Eylem planı kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 200 programdan ikisi Kırşehir'de hayata geçirildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, iki farklı programla kent merkezi yakındaki Kervansaray Dağları eteklerindeki Kındam bölgesinde, geçen ay 50 bin lavanta, kuşburnu ve alıç fidesini toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Kırşehir'in yüzde 7 orman varlığıyla Türkiye'nin bu alanda en fakir illerinden olduğunu söyledi.

Son 18 yıldaki çalışmalarla orman varlığının yüzde 3,5'tan yüzde 7'lere yükseltildiğini belirten Karaca, yeni ağaçlandırma sahalarında orman köylerine katkı yapacak çalışmaların da hayata geçirildiğini dile getirdi.

Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığının köylülere gelir getirmesi için ormanlara farklı türlerde bitkilerin ekilmesine önem verdiğini vurguladı.

Bu kapsamda daha önce merkez, Mucur, Kaman, Boztepe ilçelerindeki ormanlık arazilere ceviz, badem, mahlep gibi meyvelerin fidanlarının dikildiğini anlatan Karaca, bu bitkileri toplayan köylülerin gelir elde etmeye başladığını aktardı.

Köylülere gelir sağlayacak

Karaca, Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında ise şu bilgileri verdi:

"Gelir getirici tür olarak Kırşehir'de 2 yerde çalışma yaptık. Merkezdeki Kındam bölgesinde 15 dekar alanda 30 bin lavanta fidesini toprakla buluşturduk. İkinci projemizde de aynı alanda 10 dekar alanda 10 bin alıç ve 10 bin kuşburnu dikerek 2 projemizi gerçekleştirmiş olduk. Dikim yapılan alan tel örgü ile koruma altına alındı. Lavantaları Eskişehir'den, alıç ve kuşburnunu da Isparta Eğridir'den aldık. Bir süre sonra büyüdüklerinde Kırşehir'e görsel olarak da katkı sağlayacaklar."

Bu bitkilerin ürünlerini köylülerin toplamasına izin verileceğini bildiren Karaca, "Cüzi bir miktar karşılığında bu bitkilerin ürünlerini köylülerimize vereceğiz. Lavanta, alıç ve kuşburnu köylülerimize ekonomik katkı sağlayacak." dedi.

Köylülerin bunları kendi imkanlarıyla satarak gelir elde edebileceğini belirten Karaca, aromatik bitkilerle ilgili programın ilk kez yapıldığını, gelecek yıllarda farklı orman alanlarında yeni aromatik bitki türlerini yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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